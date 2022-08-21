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Общество21 августа 2022 10:07

Первый крематорий в Омске может построить столичная компания

В аукционе на земельный участок под ритуальную деятельность в Омской области приняла участие компания, зарегистрированная в Москве
Наталья ВИРКУНЕН
Возможно, через два с половиной года в Омской области появится крематорий.

Возможно, через два с половиной года в Омской области появится крематорий.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Накануне стало известно, что администрация Омского муниципального района выделила участок в селе Надеждино недалеко от Омска участок под ритуальную деятельность. В этом аукционе приняла участие всего една компания – столичное ООО «Помощь». Фирму возглавляет президент Ассоциации крематориев, вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев Алексей Сулоев.

Что касается характеристик участка, то его площадь составляет 8,3 тысячи квадратных метров. Немалая площадь была сдана в аренду названной компании сроком на два с половиной года. Цена аренды - 296,5 тысяч рублей в год.

Потребность крематория в регионе существует уже давно. Несколько раз заявки поступали, но этим планам так и не суждено было воплотиться в жизнь.