В Омске прошел Ночной велопробег

20 августа на Омской крепости собрались горожане, пожелавшие отметить праздник массовым заездом на велосипедах. На площади звучала громкая музыка, везде была видна российская символика, а в фотозонах с литерой «Z» и арт-объектом #ZаРоссию можно было сфотографироваться на память. Участниками «велоночи» стали ветераны велоспорта и простые омичи, многие пришли сюда целыми семьями.

- 22 августа отмечается День государственного флага России. Триколор – это символ, дающий нам энергию и силу для движения вперед, для трудовых, спортивных, научных и других подвигов! Но сегодня, наверное, самое главное достижение – это то, что наши воины, освобождающие города ДНР и ЛНР, над каждым из них поднимают флаг нашей страны. И это внушает уверенность в людей, находящихся там. Сегодня, когда в мире так неспокойно, когда существует террористическая агрессия, особенно важно нам всем сплотиться. Поздравляю всех с праздником! Всем мира, добра и любви! – обратился к собравшимся министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц.

Перед стартом на сцене у Тобольских ворот выступали творческие коллективы: Сибирский хореографический ансамбль «Русь» и танцоры школы-студии Аллы Духовой «Todes». Зрители также увидели показательные номера BMX-спортсменов из СШОР № 8 им. Владимира Соколова и атлетов движения «Воркаут-Омск». Кроме того, всех ждала танцевальная программа и зажигательная музыка от DJ KERBEL. Самым торжественным моментом стал вынос 10-метрового триколора, который перед омичами развернули волонтеры.

На 7-километровую дистанцию отправились порядка 500 человек. Они стартовали через «коридор», украшенный гирляндами цветов триколора. Маршрут велосипедистов пролегал до парка «Зеленый остров» и обратно по набережной Тухачевского. Среди участников можно было встретить омичей, пришедших на праздник вместе с детьми.

- Я долго готовился к велопробегу, украшал велосипед световыми маячками, даже прикрепил к раме российский флаг. Для меня это значимый день, я патриот своего города и горжусь своей страной. Сегодня я взял с собой маленького сына, чтобы он тоже знал, что это за праздник и почему он важен, – рассказал участник велопробега Артем Прокопчик.

- Участвую в велопробеге во второй раз, и меня всегда впечатляет праздничная спортивная атмосфера на нем. Здесь всегда много людей, видно, что это единение всех омских велосипедистов, которые искренне любят свою Родину, – высказал мнение омич Евгений Прохоров.

В завершении культурно-спортивного праздника зрителей впечатлили выступления силачей, шоу барабанщиков и огненное шоу. Также состоялся розыгрыш 30 ценных призов, среди которых был скоростной велосипед.

Добавим, что Ночной велопробег состоялся в Омске уже в шестой раз. Предыдущие 2 года заезд проходил в режиме онлайн в виду коронавирусных ограничений.