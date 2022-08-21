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Спорт21 августа 2022 9:53

В Омске прошел Ночной велопробег

Событие по традиции было приурочено ко Дню государственного флага России
Наталья ВИРКУНЕН

20 августа на Омской крепости собрались горожане, пожелавшие отметить праздник массовым заездом на велосипедах. На площади звучала громкая музыка, везде была видна российская символика, а в фотозонах с литерой «Z» и арт-объектом #ZаРоссию можно было сфотографироваться на память. Участниками «велоночи» стали ветераны велоспорта и простые омичи, многие пришли сюда целыми семьями.

- 22 августа отмечается День государственного флага России. Триколор – это символ, дающий нам энергию и силу для движения вперед, для трудовых, спортивных, научных и других подвигов! Но сегодня, наверное, самое главное достижение – это то, что наши воины, освобождающие города ДНР и ЛНР, над каждым из них поднимают флаг нашей страны. И это внушает уверенность в людей, находящихся там. Сегодня, когда в мире так неспокойно, когда существует террористическая агрессия, особенно важно нам всем сплотиться. Поздравляю всех с праздником! Всем мира, добра и любви! – обратился к собравшимся министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц.

Перед стартом на сцене у Тобольских ворот выступали творческие коллективы: Сибирский хореографический ансамбль «Русь» и танцоры школы-студии Аллы Духовой «Todes». Зрители также увидели показательные номера BMX-спортсменов из СШОР № 8 им. Владимира Соколова и атлетов движения «Воркаут-Омск». Кроме того, всех ждала танцевальная программа и зажигательная музыка от DJ KERBEL. Самым торжественным моментом стал вынос 10-метрового триколора, который перед омичами развернули волонтеры.

На 7-километровую дистанцию отправились порядка 500 человек. Они стартовали через «коридор», украшенный гирляндами цветов триколора. Маршрут велосипедистов пролегал до парка «Зеленый остров» и обратно по набережной Тухачевского. Среди участников можно было встретить омичей, пришедших на праздник вместе с детьми.

- Я долго готовился к велопробегу, украшал велосипед световыми маячками, даже прикрепил к раме российский флаг. Для меня это значимый день, я патриот своего города и горжусь своей страной. Сегодня я взял с собой маленького сына, чтобы он тоже знал, что это за праздник и почему он важен, – рассказал участник велопробега Артем Прокопчик.

- Участвую в велопробеге во второй раз, и меня всегда впечатляет праздничная спортивная атмосфера на нем. Здесь всегда много людей, видно, что это единение всех омских велосипедистов, которые искренне любят свою Родину, – высказал мнение омич Евгений Прохоров.

В завершении культурно-спортивного праздника зрителей впечатлили выступления силачей, шоу барабанщиков и огненное шоу. Также состоялся розыгрыш 30 ценных призов, среди которых был скоростной велосипед.

Добавим, что Ночной велопробег состоялся в Омске уже в шестой раз. Предыдущие 2 года заезд проходил в режиме онлайн в виду коронавирусных ограничений.