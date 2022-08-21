Александр Бурков: Вместе мы напишем еще много страниц в истории Тары и Омской области

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Тарский район стал 32-м муниципальным образованием, принимающим символ культурно-спортивной эстафеты, посвящённой 200-летию Омской области. Сегодня эстафета завершает свое путешествие по районам области в старейшем городе региона. Этому событию посвящена масштабная праздничная программа, приуроченная ко дню рождения Тары и двухвековому юбилею региона.

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

По всему городу организованы локальные творческие и спортивные площадки, на Юбилейной площади проходит фестиваль военно-исторической реконструкции «Тарский дозор», а вдоль улиц в самом центре северной столицы региона развернулась ярмарка, сопровождаемая народным гулянием «Сибирское разноцветье».

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Губернатор Александр Бурков прошёл по ярмарочным рядам, оценив всё многообразие изделий народных ремёсел, продовольственных товаров предприятий и подворий, фермерской продукции, мёда и дикоросов. Главу региона заинтересовали экспонаты омского клуба военно-исторической реконструкции, восстанавливающего старинную воинскую амуницию и предметы быта служивых людей Сибири. Внимание Александра Буркова также привлекло творчество воспитанников местной школы искусств, а именно технология аппликации из бересты на холсте, их работы неоднократно становились призёрами различных конкурсов, как и работы других мастеров Тары.

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В полдень на центральной площади Тары началась праздничная программа «Живи и здравствуй, город мой!». Её открыли гимном Омской области. К участникам и гостям праздника обратился с поздравлениями глава региона.

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

- В этом году мы отмечаем 200-летие Омской области. За эти годы границы региона неоднократно менялись, но неизменным оставался характер людей, которые здесь живут. Сибиряки - это самоотверженные, решительные, трудолюбивые, дружелюбные и радушные люди. И этот характер начинал закладывался здесь, на Севере, потому что именно сюда приходили первые переселенцы – первопроходцы. Именно здесь, в Таре, закалялся сибирский характер. Это – один из старейших городов не только в Омской области, но и в Сибири. Я бы сказал, что Тара – матерь городов омских, а к матери всегда отношение особое. С первых дней моего назначения Президентом страны в Омскую область мы начали реконструировать дорогу в Тару, а сегодня делаем обход города. Мы возрождаем Тару как культурный центр. Сегодня она может гордиться не только памятниками археологии и истории, но и новыми учреждениями: виртуальным концертным залом и отремонтированным КДЦ «Север», в который мы вложили более 250 миллионов рублей, - это один из крупнейших проектов не только в Омской области, но и во всем Сибирском федеральном округе. Также мы сегодня развиваем Тарскую центральную районную больницу. Она должна стать современным медицинским центром для всех северных районов. Для этого мы закупаем медицинское оборудование и автомобили, проводим ремонты. И, конечно, всех волнует вопрос газификации. Сегодня уже разрабатывается проектно-сметная документация на строительство магистрального газопровода на Тару, и в планах у нас осуществить это в 2024 – 2025 годах. Надеюсь, вместе мы напишем еще много страниц в истории Тары и Омской области! - сказал Александр Бурков.

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В числе почётных гостей праздника – депутат Госдумы РФ Оксана Фадина, министры регионального Правительства депутаты Законодательного Собрания, главы муниципальных образований. На праздничной сцене состоялась церемония передачи Тарскому району символа культурно-спортивной эстафеты, посвященной 200-летию Омской области. Глава муниципального района Евгений Лысаков принял символ эстафеты из рук главы Тюкалинского района Ивана Куцевича.

- Сегодня эстафета празднования 200-летия по районам Омской области завершается, а финальная кульминация состоится 30 сентября в Омске, которому в свою очередь символ передаст Тарский район. Но вот этот памятный знак останется навсегда в нашем музее, - отметил глава Тарского района Евгений Лысаков.

Тара - первый город на территории Омской области, который возник как форпост, охраняющий северные границы региона. А сегодня это - центр экономического и культурного развития Омского севера. Губернатор Александр Бурков вручил награды и поощрения жителям Тары, которые вносят значительный вклад в процветание района - развитие культуры, образования, сельских поселений, реализацию национальных проектов. В связи с 200-летием Омской области педагоги, работники сельхозпроизводства и социальной сферы, специалисты домов культуры и библиотечного дела, предприниматели, руководители учреждений и органов управления удостоены Почётных грамот Правительства региона и Благодарственных писем губернатора.

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Остаётся неизменной и традиция в День города оглашать имя Почётного гражданина Тары, заложенная в 1988 году. Сегодня это звание присвоено ветерану педагогического труда Ольге Емельяновне Молчановой, почти половину из своего 40-летнего стажа работы она была руководителем одного из лучших дошкольных образовательных учреждений района – Тарского детского сада № 9.

Праздник в честь Дня города и юбилея региона продлится в Таре до самого вечера, а в финале состоится выступление группы «Стерео» и праздничный фейерверк.