В Омской области орудуют свиньи-вандалы

Дикие свиньи топчут огороды и ломают ограждения. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В соцсети «ВКонтакте» подписчики разместили пост о том, что в деревне Давыдовке бродят огромные свиньи с молодым выводком. Хрюшки активно занимаются вандализмом, ломая деревянные заборы и вытаптывая огороды.

- По предположениям, эти животные принадлежат фермерству, расположенному неподалеку от деревни. Обратились в 112. Дело передали местному шерифу. Шериф решил, что всё нормально и угроз нет, - написал житель под видео. При этом сами жители опасаются и животных и последствий.

В комментариях омичи начали активно обсуждать тему. Кто-то отметил, что животные становятся угрозой для автомобилистов. - Частенько ездим той трассой, они мельтешат через дорогу туда и обратно… машины пока успевают тормозить, - рассказала подписчица.

- Будьте очень осторожны, они в темное время суток переходят дорогу, на этой дороге и так много смертей, - прокомментировал еще один омич.