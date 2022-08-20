В Омской области выявили первые случаи заражения новым коронавирусным штаммом «кентавр»

В 18 регионах России значительно выросла заболеваемость. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Омской области главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям Андрей Навроцкий сообщил изданию «Город55» о появлении в регионе нового коронавирусного штамма «кентавр». Самые первые случаи заражения этого штамма родом из Индии были зафиксированы в России ещё в июле. Но до Омска добрались только полтора месяца спустя. При этом инфекционист подчеркнул, что особенности течения болезни не имеют никакого значения.

- Есть единичные случаи, которые дают ученые. Естественно, эпидемиологи предупреждают практическое здравоохранение, что этот штамм будет распространяться. Но для нас большой разницы нет - «кентавр» это или какой-то другой штамм. У нас есть конкретный больной человек со своей степенью тяжести - мы его лечим, вне зависимости от того, что там прогнозируют специалисты, - рассказал Андрей Навроцкий. Региональный Роспотребнадзор сейчас рекомендует ношение масок в регионах, где недельный показатель заболеваемости коронавирусом превышает 50 случаев на 100 тысяч жителей.