В Омске в пятницу пройдет Ночной велопробег

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В пятницу, 20 августа, в Омской крепости стартует Ночной велопробег в честь Дня российского флага. Торжественно открытие мероприятия состоится в 20:00.

Как сообщили на портале правительства региона, в рамках велопробега будет организован масштабный спортивно-культурный праздник, где омичи смогут посмотреть выступления как русского народного, так и современного танцевального коллектива, увидеть грандиозное шоу «Сила Сибири», в котором примут участие чемпионы России по силовому экстриму. Сам заезд стартует в 21:00. Пока велосипедисты будет отправяться покорять дистанции, жители города увидят танцевальное шоу под зажигательную музыку от DJ KERBEL. В 22:00 по окончании заезда зрителей и участников велопробега ждет эффектное представление театра огня.

Добавим, после заезда также состоится розыгрыш призов, главный приз которого велосипед.