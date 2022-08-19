В Омской области построят новые дороги в трех районах

Строительство и реконструкция дорог будет выполнено в трех районах Омской области Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Правительство Омской области выделило из бюджета субсидии на строительство и реконструкцию дорог к селам и сельхозпредприятиям в размере 77 миллионов рублей. Заявки на получения денежных средств принимал минтранс региона.

Как сообщили в ведомстве, субсидии получили три района области - Павлоградский, Одесский и Азовский национальный немецкий районы.

В Азовском национальном немецком районе будет построена дорога к животноводческой ферме в деревне Роза Долина. На эти цели выделена субсидия в размер 5,8 миллиона рублей.

В Одесском районе за 10 миллионов рублей реконструируют дорогу к производству сельхозпроизводителя в деревне Сарат Лукьяновского казачьего сельского поселения.

В Павлоградском районе на полученные от областного правительства субсидии 36,2 миллиона рублей будут потрачены на строительство дороги к деревне Назаровка от дороги Павлоградка-Юрьевка. Кроме того, будет реконструирована дорога от села Новоуральское до ООО АСП «Краснодарское» и дорожное полотно улицы Юбилейная в селе Хорошки. На это выделены 20 и 5,4 миллиона рублей соответственно.

Добавим, строительство и реконструкция дорог осуществляется в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий Омской области».