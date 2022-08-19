В Омской области обустроят сердце города Исилькуль за 85 млн рублей

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В Омской области третий по величине город в регионе - Исилькуль - выиграл федеральный грант в сумме 85 млн рублей в конкурсе «Малые города и исторические поселения». Состязание организовано Минстроем РФ.

По проекту город получит новое пространство по улице Ермолаева, расположенного в северной части города. Всего будут благоустроены четыре зоны: Ворота города Исилькуля, Аллея студентов, Главная площадь и Школьная аллея.

- В данной части города проживает наибольшее количество населения, расположены ключевые учреждения образования и культуры - музей, педагогический колледж, общежитие студентов, школа №1, станция юных техников, дом детского творчества, ЗАГС, детская художественная школа. Территория служит для осуществления пешеходного транзита и проведения досуга, - говорится в сообщении областного правительства.

Победители Всероссийского конкурса «Развитие малых городов и исторических поселений» озвучены 18 августа 2022 года в ходе форума, который состоялся в Тамбове. Над проектом работала большая команда жителей, приглашенных экспертов.

В конкурсе принимало участие 280 проектов из 75 регионов. Победителями признаны 160 проектов. На Всероссийский конкурс в категории «Малые города» от Омской области представлена заявка Исилькуля.