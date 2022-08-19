В омских магазинах продавали торты с кишечной палочкой

Торты с кишечной палочкой могли продаваться на прилавках омских магазинов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Накануне региональный Роспотребнадзор сообщил об итогах проверок на производствах хлебобулочных и кондитерских изделий и местах их реализации. За первое полугодие 2022 года специалистами ведомства было проведено более 120 проверок, при 38 из них были выявлены различные нарушения.

Как сообщили в омском Роспотребнадзоре, всего было взято 469 проб, которые были проверены по различным показателям - санитарно-химическим, физико-химическим, микробиологическим, радиологическим, содержание ГМО. Так, в одной пробе хлопьев для завтрака содержание глютена не соответствовало норме. Кроме того, в пробах торта торговой марки «Сметанин» были обнаружены чрезвычайно опасные для человека бактерии - кишечные палочки.

Добавим, по факту выявленных нарушений ведомство составило 38 протоколов и выписало штрафы на общую сумму в 128 тысяч рублей.