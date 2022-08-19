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Политика19 августа 2022 7:09

Александр Бурков распорядился увеличить компенсации жильцам обрушенного дома

Собственники помещений в доме на улице 20 Партсъезда, 53 получат выплаты на приобретение жилья из областного бюджета
Наталья ВИРКУНЕН
Собственникам решено выплатить по 1,3 млн рублей.

Собственникам решено выплатить по 1,3 млн рублей.

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Сегодня в правительстве Александр Бурков провёл рабочее совещание с мэром Омска Сергеем Шелестом. Обсуждали меры поддержки жильцам обрушенного дома в городке Нефтяников. Сергей Шелест сообщил, что экспертиза дома находится на завершающем этапе, но эксперты уже сделали однозначный вывод о том, что проживание в нем невозможно.

- В настоящее время из городского бюджета пострадавшие получают выплаты на первоочередные нужды. Согласно Жилищному кодексу России, в рамках ЧС выкупить помещения в этом доме мы сможем только по оценочной стоимости - на данный момент она составляет 600–700 тысяч руб. за комнату, - сообщил Шелест.

- Мы с вами прекрасно понимаем, что за 600 тысяч люди не купят новую комнату в городской черте. Давайте искать возможность достойной выплаты, которая позволит решить вопрос, хотя бы в размерах утраченной жилплощади, - резюмировал Бурков.

Пришли к выводу, что пострадавшие получат выплаты исходя из рыночной стоимости квадратного метра жилья в Омске, установленной Минстроем России - 72,6 тысячи рублей. Собственники жилья в разрушенном доме имели в среднем по 18 кв метров. Значит, размер компенсации составит 1,3 млн рублей. Потратить их можно будет только на покупку жилья. Отметим, что у них будет выбор — приобрести жилплощадь такого же метража или использовать средства в качестве ипотечного взноса.