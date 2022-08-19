Александр Бурков распорядился увеличить компенсации жильцам обрушенного дома

Собственникам решено выплатить по 1,3 млн рублей. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Сегодня в правительстве Александр Бурков провёл рабочее совещание с мэром Омска Сергеем Шелестом. Обсуждали меры поддержки жильцам обрушенного дома в городке Нефтяников. Сергей Шелест сообщил, что экспертиза дома находится на завершающем этапе, но эксперты уже сделали однозначный вывод о том, что проживание в нем невозможно.

- В настоящее время из городского бюджета пострадавшие получают выплаты на первоочередные нужды. Согласно Жилищному кодексу России, в рамках ЧС выкупить помещения в этом доме мы сможем только по оценочной стоимости - на данный момент она составляет 600–700 тысяч руб. за комнату, - сообщил Шелест.

- Мы с вами прекрасно понимаем, что за 600 тысяч люди не купят новую комнату в городской черте. Давайте искать возможность достойной выплаты, которая позволит решить вопрос, хотя бы в размерах утраченной жилплощади, - резюмировал Бурков.

Пришли к выводу, что пострадавшие получат выплаты исходя из рыночной стоимости квадратного метра жилья в Омске, установленной Минстроем России - 72,6 тысячи рублей. Собственники жилья в разрушенном доме имели в среднем по 18 кв метров. Значит, размер компенсации составит 1,3 млн рублей. Потратить их можно будет только на покупку жилья. Отметим, что у них будет выбор — приобрести жилплощадь такого же метража или использовать средства в качестве ипотечного взноса.