В Омске спасатели ликвидировали пожар в промзоне

Фото: пресс-служба МЧС России по Омской области.

Сегодня утром в МЧС по Омской области поступило сообщение о возгорании в производственном помещении, расположенном в Советском округе. Прибывшие на место пожарники обнаружили в одноэтажном здании горящие емкости с маслом.

Как сообщили в ведомстве, к тушению возгорания были привлечены 41 пожарный и 11 единиц техники. В настоящее время причина пожара и размер нанесенного материального ущерба устанавливаются. К 10 часам утра возгорание на площади в 150 квадратных метров было полностью ликвидировано. Никто не пострадал.

Напомним, ранее крупный пожар произошел в одном из цехов завода «Омскгидропривод», тогда площадь возгорания составила более 700 квадратных метров. Кроме того, тушение осложнялось нахождением в помещении нескольких десятков баллонов с кислородом. При тушении возгорания тогда также никто не пострадал.