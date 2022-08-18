Спирт с водой мешали: в Омске накрыли цех по производству паленого алкоголя

Паленый алкоголь продавали в самых разных торговых точках. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омске перед судом предстанут обвиняемые в незаконном обороте крепкого алкоголя. По версии следствия, цех полного цикла контрафактного алкоголя располагался в нежилом помещении в поселке Магистральный Омского района. Здесь 90-% спирт мешали с водой, клеили этикетки и продавали. - Следователем следственной части СУ УМВД России по Омской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении троих участников группы: двух мужчин и женщины. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями уголовного кодекса РФ за незаконное предпринимательство и использование чужих товарных знаков, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Коммерсантов не особо заботило здоровье клиентов. Они смешивали 90% спирт с водой и разливали по бутылкам с этикетками известных марок водки. Готовую продукцию без маркировок фигуранты хранили в том же помещении, а позднее самостоятельно развозили по различным торговым точкам города Омска для сбыта. Обыски правоохранителей дали впечатляющие результаты - из незаконного оборота изъято 6,2 тысячи единиц произведенной продукции стоимостью 1,5 миллиона рублей.

Дело состоит из 16 томов, показаний 20 свидетелей, заключений 15 экспертиз. Слушание пройдет в Омском районном суде города Омска.