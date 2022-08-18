Тяжелые времена: в Омске начали ликвидацию торговой компании, которая продает продукты «Ермолино»

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В Омске ликвидируют торговую фирму, когторая некогда занималась продажей продуктов известной местной торговой марки «Ермолино». Согласно выписке из ЕГРЮЛ, 16 августа был запущен этот процесс в отношении ООО «Иртыш-Торг». Ликвидатор - руководитель компании Алексей Соловцов, который работал здесь с 2017 года. Помимо «Ермолино», в торговых точках отпускали продукты других известных пищевых производителей. В Омске сеть насчитывает на данный момент 81 торговую точку. Располагаются киоски в основном на остановках. Продают колбасу, сыры, полуфабрикаты, консервы, конфеты и печенье.

И раньше компания приносила стабильный доход - за 2021 год выручка превысила 2,7 млрд рублей. Росло количество наемных работников: в 2018 году численность составляла 335 сотрудников, то в 2021-м — 363 сотрудника.

При этом единственный учредитель «Иртыш-Торг» Илья Александров начал ликвидацию других однотипных предприятий. В список вошли «Агидель-Торг» (ликвидация запустилась 29 июля), «Красноярск-Торг» (29 июля), «Ростов-торг» (2 августа), «Южурал-Торг» (16 августа).