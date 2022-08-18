Омский мэр Сергей Шелест провел свой первый выездной прием

О том, какие именно проблемы были вынесены омичами на обсуждение, градоначальник сообщать не стал. Фото: пресс-служба администрации города Омска

18 августа в своем telegram-канале мэр города Омска Сергей Шелест рассказал о своем первом выездном приеме граждан в своей должности. К слову, первое оно не только для Сергея Николаевича, но и первое живое общение с омичами после снятия ковидных ограничений - то есть за последние два года. Может, поэтому мероприятие произвело на градоначальника такое яркое впечатление.

- Первый выездной приём после снятия ковидных ограничений. Общаемся с жителями Центрального округа в КТОСе «Молодёжный». Вопросы разной сложности но, безусловно, всё они – насущные, некоторые не решались годами. Всё, что находится в юрисдикции муниципалитета, постараемся решить. То, что лежит за рамками наших возможностей, направим в соответствующие структуры, - рассказал градоначальник.

В завершении своего поста Шелест сообщил о том, что практика выездных приёмов командой администрации под его руководством обязательно будет продолжена. Личные выездные приемы планирует проводить не только градоначальник, но и руководители департаментов мэрии.

- Это важная часть работы, она позволяет формировать максимально полную картину жизни в городе, - подытожил мэр.