Омский губернатор Бурков открыл в Исилькуле библиотеку с мобильным планетарием

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Исилькуль стал единственным районным центром в Омской области и одним из немногих городов в России, где по нацпроекту «Культура» сразу две библиотеки модернизированы по модельному стандарту. Городская библиотека – филиал №1 начинает работу в совершенно новом формате.

В торжественной церемонии открытия принял участие губернатор региона Александр Бурков.

- По всей России единицы городов получили возможность открыть не по одной современной библиотеке, - отметил глава области. - За три года мы обновили в регионе 8 библиотек, в этом году у нас по плану ещё 4.

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В библиотеке появилось современная молодежная локация с игротекой, зона детского и семейного чтения с мобильным планетарием, сухим бассейном и 3D-книгами, компьютерная техника, бесплатный Wi-Fi. В мобильном планетарии детям показывают обучающие фильмы о вселенной и галактике, - библиотека закупила их более полутора десятков.

- Читателям предоставляется индивидуальное место с интернет-доступом к электронным ресурсам, в уютной атмосфере можно провести время за интеллектуальными, творческими играми, на шведской стенке, а малыши «поныряют» в сухом бассейне, - провела экскурсию заведующая библиотекой Кристина Царёва.

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

На модернизацию библиотеки из бюджетов всех уровней было выделено порядка 7 млн рублей. Фонд пополнили новой научно-популярной и художественной литературой, периодикой, 3D книгами - всего около 3000 экземпляров.

До конца 2022 года на территории Омской области будут действовать уже 13 современных библиотечных пространств.