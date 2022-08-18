Омские таможенники предотвратили незаконный вывоз 800 киллограмов колбасы в Казахстан

Документы на большую часть продукции мужчина предоставить не смог Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне сотрудники таможни совместно со специалистами регионального управления Россельхознадзора предотвратили незаконный вывоз колбасной продукции отечественного производства.

Как рассказали в пресс-службе омской таможни, в районе автомобильного пункта пропуска «Исилькуль» при осмотре грузового автомобиля, за рулем которого находился гражданин Казахстана, было обнаружено 770 килограммов колбасных изделий (сардельки, сосиски и колбасы). Мужчина намеревался доставить их предпринимателю из города Петропавловска (Казахстан). Ветеринарно-сопроводительные документы на большую часть продукции (40 коробок общим весом более 460 кг) отсутствовали.

Сотрудники Россельхознадзора выписали мужчины штраф в размер 3 тысяч рублей по факту административного правонарушения по статье «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки».

Добавим, вся колбасная продукция, которую пытался вывести гражданин Казахстана, была возвращена в Россию.