«Росводоканал Омск» досрочно завершил ремонт на насосной станции «Кировская» и продолжает работы на других объектах

Масштабные работы по замене запорной арматуры большого диаметра на насосной станции «Кировская» специалисты водоканала завершили на четыре часа раньше запланированного срока. При этом сотрудникам предприятия удалось минимизировать неудобства для горожан.

Несмотря на отключение двух магистральных водоводов, практически все потребители Кировского и Советского округов были обеспечены питьевой водой. Это стало возможным за счет наполнения резервуаров чистой воды в ночное время. В период ремонтных работ горожане пользовались ресурсом, который запасли в резервуарах – а это порядка 30 тысяч кубометров. Подача воды на ТЭЦ-3 осуществлялась строго по согласованному графику, что позволило не прерывать подачу горячего водоснабжения многим потребителям.

Новая запорная арматура отечественного производства установлена на магистральных трубопроводах, обеспечивающих водой Кировский и Советский округа Омска. Срок службы оборудования составляет 40 лет. Замена запорно-регулирующего оборудования проведена впервые с момента строительства насосной станции «Кировская» в 1970 году.

- Ремонтные работы на водопроводной насосной станции «Кировская» 16 и 17 августа были завершены досрочно. В работах было задействовано 4 бригады и 7 единиц техники. Сотрудники предприятия показали высокий профессионализм и слаженность. Мы обязательно поощрим работников, показавших свое мастерство. Также отмечу, что ремонтная кампания продолжается и нам нужно решить много важных задах до наступления холодов. Следующая операция по замене запорной арматуры на водопроводных сетях в Октябрьском округе Омска намечена на 23 августа, - рассказал генеральный директор «Росводоканал Омск» Павел Козлов.

Отключение затронет потребителей поселков Чкаловский и Кордный, работы продлятся 24 часа. Список адресов и места подвоза воды размещены на официальном сайте и в аккаунтах предприятия в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».