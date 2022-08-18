Омск РТС проведет плановые гидравлические испытания

19 августа 2022 года с 10:00 до 20:00 будут проводиться плановые гидравлические испы-тания тепловых сетей на прочность и плотность «Обратного» трубопровода Южного луча ТЭЦ-3 оборудованием ПНС-27, без сетей МП г. Омска «Тепловая компания» и потребите-лей.

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улицы Нефтезаводская и проспекта Губкина.

Тепловые сети потребителей, не участвующих в испытаниях, должны быть надежно от-ключены.

При обнаружении видимых повреждений, течей и других неисправностей на тепловых се-тях просим сообщать диспетчеру СП «Тепловые сети» по телефону 40-06-91.