Бузова приедет в Омск для участия в рекламной кампании магазина косметики

Телеведущая приезжает уже не первый раз в Омск Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

20 августа, в эту субботу, в Омск приедет певица и телеведущая Ольга Бузова. Встреча с ней состоится в торговом центре «Мега». Приезд Бузовой связан с мероприятием, организованным в рамках рекламной кампанией сетью магазинов косметики.

Как сообщили на странице торгового центра во «ВКонтакте», всех, кто придет на «бьюти-праздник», ждет интересный квест. Посетителям предлагают сделать макияж, укладку,а также получить консультацию косметолога и специалист по здоровью кожи головы. Участники мероприятия смогут поучаствовать и в розыгрыше годового запаса косметики и получить различие промокоды и подарки. Кроме того, все желающие смогут сделать фото со певицей или взять у нее автограф.

Напомним, ранее Ольга Бузова приезжала в Омск в рамках своих концертных туров по стране. Кроме того, она является активной болельщицей местной хоккейной команды «Авангард».