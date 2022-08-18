Александр Бурков поручил главам районов взять на личный контроль уборочные работы в Омской области

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

На выездном заседании областного штаба по проведению сезонных полевых работ губернатор Омской области дал старт основному этапу уборочной кампании, который продлится 35-40 дней. В Исилькуле собрались представители власти, главы районов, первые лица баз снабжения, дилерских и сервисных центров, сельхозорганизаций, КФХ

К жатве приступили большинство районов. Первыми вышли в поля на уборку зерновых. Пока обмолочено 165 тысяч га из 2 млн. К участию в уборке готово 4000 комбайнов и 4300 грузовых автомобилей. На техническое перевооружение в 2022 году из областного бюджета выделено 200 млн рублей, благодаря чему сельхозпроизводителями приобретено 193 единицы техники и оборудования.

- Погода в текущем году преподнесла нам очередные сюрпризы. Из-за почвенной засухи в 13 районах у нас был введен режим ЧС, который сохраняется еще в 5 из них. Но планки не менее 3 млн тонн зерновых культур и 500 тысяч тонн масличных культур - сможем достигнуть все равно. Поручаю каждому главе района взять на личный контроль уборочной кампании, - пояснил губернатор.

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В целом за год на поддержку аграриев предусмотрена господдержка 2 млрд 569 млн рублей. Сейчас предоставлено 79,4% годового объема.

Для приемки и подработки выращенного урожая завершается подготовка зернотоков, складских помещений, асфальтированных площадок.

- Весь объем единовременного хранения зерна превышает 4,7 млн тонн, свободно для хранения 90%, - доложил министр сельского хозяйства и продовольствия Николай Дрофа.