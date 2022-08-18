Из Омской области в Донбасс отправились 200 добровольцев

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В Омской области уже 200 человек уже заключили контракт с Минобороны России и отправились на территорию Донбасса. Специалисты по ремонту техники, снабженцы, экспедиторы, логисты, кладовщики и медицинский персонал - омичи всех профессий готовы оказывать помощь ВС РФ в проведении спецоперации.

Набор в именные роты продолжается, сейчас больше всех нужны водители категории С и врачи. Подробные требования расскажут по короткому номеру телефона «122» или в пункте отбора по адресу улица 3-я Островская, 2б.

Условия понятные: контракт заключается на 6 месяцев. Участнику присваивают статус ветерана боевых действий, а это - ежемесячные выплаты по 3500 рублей, надбавка к пенсии в 32 %, налоговые льготы на транспорт, имущество и землю, скидка в 50% при оплате ЖКУ, бесплатный проезд и допотпуск на 35 дней в году, путевки для реабилитации, лечение в учреждениях Минобороны РФ и поступление для детей военнослужащего в вузы на бюджетные места.

По решению губернатора Омской области Александра Буркова жителям региона единовременно выплачивается 100 тысяч рублей через три месяца службы по контракту.