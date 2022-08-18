В Омске в массовом ДТП пострадал младенец

Столкновение произошло на встречной полосе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вчера вечером в Порт-Артуре произошло массовое ДТП, в результате которого пострадали три человека, в частности, маленький ребенок.

Как сообщили в пресс-службе омской полиции, автомобиль «Мазда 6», за рулем которого находился 45-летний мужчина, двигался по улице Воровского со стороны улицы 8-я Электровозная. Около дома №134 водитель вытелел на встречную полосу, в результате чего столкнулся с двумя иномарками - «Рено Логан» и «Тойотой Хайлендер». От резкого удара «Тойота» перевернулась. Находившихся в ней трех пассажирок - 26-летнюю и 49-летнюю женщину, а также годовалую омичку - доставили в городскую больницу. Водителям всех трех автомобилей медицинская помощь не понадобилась.

Добавим, в настоящее время по факту произошедшего ДТП сотрудники полиции проводят следственную проверку для установления всех деталей произошедшего.