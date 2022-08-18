В Омске экс-помощник судьи избил до смерти незнакомца

В Омске будут судить бывшего помощника судьи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне Следственный комитет РФ завершил расследование в отношении 39-летнего мужчины, который подозревается в убийстве 28-летнего незнакомца возле ресторана «Малибу». По факту происшествия заведено уголовное дело по статье «Убийство».

Как сообщили в ведомстве, по данным следствия, ночью 1 мая 2022 года подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения, находясь в ресторане на улице Фрунзе, беспричинно избил незнакомого мужчину, который в результате множественных травм скончался до приезда медиков. После этого 39-летний омич скрылся с места преступления. Позже его обнаружили сотрудники Росгвардии на остановке на улице Орджоникидзе.

По данным омских СМИ, подозреваемым оказался 39-летний Артем Саркисян, бывшего помощника судьи Кировского районного суд. Мужчина уволился за две недели до произошедшего.

Добавим, что в настоящее время материалы дела переданы в суд. Омичу грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.