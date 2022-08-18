Пока экс-губернатора Полежаева не приглашали на открытие новой «G-Drive Арены» в Омске

Фото: любимыйгород.ру.

Накануне стало известно, что бывшего губернатора Омской области Леонида Полежаева не пригласили на открытие новой «G-Drive Арены», которое состоится в уже этой осенью. Руководство хоккейного клуба "Авангард" планирует в честь этого устроить масштабный праздник.

- Мне ничего не известно о дате открытия арены. Я не слежу за хоккеем, меня это не интересует. Меня никто не приглашал. И даже если бы пригласили, я навряд ли пошел бы. У меня сейчас другие увлечения, - сообщил экс-губернатор Леонид Полежаев «Городу 55».

Добавим, что открытие новой арены запланировано к 200-летию Омской области. В настоящее время строительные работы почти завершены.