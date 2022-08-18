Омскому «Стройтрасту» достался еще один большой проект строительства новой развязки у Ленинградского моста

Проект развязки. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Накануне состоялся аукцион за право построить транспортную развязку по улице 3-й Островской около пересечения с Ленинградским мостом. В рамках федерального проекта «Безопасные качественные дороги» его провела омская администрация. Победителем торгов стало омское ООО «Стройтраст».

Стартовая цена контракта была заявлена в сумме 243,7 миллиона рублей. Победитель предложил за свои услуги меньше - 242,5 миллиона. При этом два других участника предлагали аналогичные деньги.

Ранее фирма ООО «Стройтраст», возглавляемая Арманом АКОПЯНОМ, также выиграла основные торги на ремонт самого моста. Тогда сумму контракта удалось опустить значительно. Изначальная цена торгов в 2 миллиарда рублей была снижена до 1,9 миллиардов.

Мост должен быть отремонтирован полностью к концу мая 2024 года, а транспортная развязка близ него - до конца июля 2023 года.