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Происшествия18 августа 2022 5:45

В Омской области мотоциклист не справился с управлением и улетел в кювет

От множественных травм мужчина скончался на месте
Наталья ВИРКУНЕН
Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

Вчера в селе Щербаки Саргатского района произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб 43-летний мужчина.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России, по предварительной версии водитель мотоцикла «ИЖ Планета-5», передвигаясь по улице Кузнечной в селе Щербаки, не справился с управление и улетел в кювет в районе дома №5. В канаве транспортное средство перевернулось. От полученных травм мужчина скончался на месте. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

Напомним, 1 августа этого года произошло аналогичное ДТП, тогда 14-летний подросток также не справился с управлением и улетел в кювет, однако все закончилось не так печально - парень выжил.