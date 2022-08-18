Перед самым началом учебного года в Омске закроют один из двух корпусов 91-й средней школы

На следующей неделе с родителями проведут специальное собрание по организации учебного процесса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В департаменте образования мэрии Омска сообщили, что на днях полностью будет закрыто одно из двух зданий 91-й общеобразовательной школы, которая находится в Амурском поселке. Это основной корпус учебного учреждения, но учиться там небезопасно: строение в аварийном состоянии и требует капитального ремонта. Учеников распределят по другим учреждениям. И выглядеть это будет так.

- Решение было взвешенным и обдуманным. Ученики с первого по шестой класс будут учиться по шестидневной неделе в филиале школы № 91, где сейчас организовано дошкольное обучение. Классы с седьмого по одиннадцатый – на базе находящегося рядом колледжа инновационных технологий, - рассказала директор департамента образования мэрии Омска Ольга Онищенко.

При этом руководитель городского образования заявила, что закрывать, например, только половину школы, либо переносить санузлы, использовать для обычных уроков спортивный зал – не выход. У детей должен быть полноценный образовательный процесс. Помимо основного здания, будет отремонтирован пустующий здания филиала школы. Все разъяснения родителям в департаменте готовы будут дать на следующей неделе. Дату проведения оргсобрания со взрослыми будут объявят дополнительно.