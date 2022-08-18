Испорченный макет Солнечной системы в Омске убрали до изготовления антивандальных креплений

Все планеты выполнены из бетона. Фото: пресс-служба администрации города Омска

17 августа в сквере возле ДК «Звездный» после случая порчи макета Солнца мэрия города приняла решение временно убрать все остальные планеты тоже. Отметим, что с момента установки инсталляции до первого случая вандализма не прошло и недели. Организаторами было принято решение закрепить планеты дополнительно, для этого у подрядной организации закажут новые постаменты.

- Инсталляция в виде планет Солнечной системы действительно пользовалась большой популярностью у местных жителей. Накануне неустановленные личности повредили макет Солнца, в связи с этим было принято решение убрать все планеты в ДК «Звёздный». Позже их установят на другие дополнительные крепления и основания, которые изготовит подрядная организация, - сообщили в пресс-службе администрации Омска.

Отметим, что за сквером теперь «наблюдают» несколько видеокамер. Поэтому сотрудники департамента городского хозяйства и благоустройства надеются вовремя пресекать попытки местных жителей что-то испортить.