«Ростелеком» поздравил омичей с Днем города и предоставил интернет для ШтормFest

Фото: пресс-служба "Ростелеком".

«Ростелеком» в Омске на фестивале здорового образа жизни ШтормFest предоставил интернет по оптике для прямого эфира на областном «12 канале» и в социальных сетях популярных городских пабликов. На празднике ко Дню города в центре сквера имени Дзержинского «Ростелеком» организовал площадку «Вдохновляйся» с играми и зоной для отдыха.

Фото: пресс-служба "Ростелеком".

В зоне работы семейной площадки от «Ростелекома» участники получали специальную карту для выполнения заданий на «станциях»: Рисуй, Танцуй, Твори, Играй и Учись. За каждый пройденный этап гости получали наклейку о прохождении. Финальной точкой для всех омичей стала локация «Учись» — на ней жителям показали научные опыты с сухим льдом и жидким азотом. На Соборной площади на ШтормFest работало более 30 интерактивных площадок, которые были разделены на три секции: #здоровье, #спорт и #развлечение.

«На площадке #здоровье омичи впервые играли в пляжный волейбол с применением оборудования виртуальной реальности. Гости праздника смогли увидеть, как легкоатлеты прыгают в высоту через планку, поучаствовать в соревнованиях банщиков. Благодарим компанию “Ростелеком” за организацию интернета для онлайн-трансляции фестиваля», — рассказал первый заместитель министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Иван Колесник.

В зоне #спорт прошли гран-при по ММА среди любителей, соревнования по кроссфиту, воркауту и армрестлингу. В локации #развлечение омичи наблюдали за экстрим-шоу каскадеров, участвовали в виртуальных соревнованиях по боевым искусствам и караоке-баттле.

Фото: пресс-служба "Ростелеком".

«Я поздравляю омичей с днем рождения нашего города. Рад, что наша компания принимает участие в серии городских проектов, посвященных празднованию Дня города и юбилея Омской области в качестве телекоммуникационного партнера. На ШтормFest “Ростелеком” предоставил интернет по оптике, что обеспечило бесперебойную работу СМИ. За десять часов работы специалисты компании зафиксировали трафик интернета более 60 Гб. На нашей площадке мы постарались создать атмосферу праздника, чтобы у горожан была возможность отдохнуть, сделать памятные фотографии и хорошо провести время с семьей», — подчеркнул директор Омского филиала ПАО «Ростелеком» Эдуард Серобабин.

ПАО "Ростелеком".