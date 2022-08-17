Экс-мэр Оксана Фадина прокомментировала в своем телеграм-канале ситуацию с обрушением дома в Омске

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Вчера бывший мэр Омска Оксана Фадина, которая сейчас представляет регион в Государственной Думе РФ, опубликовала в большой пост в своем телеграм-канале. Она посвятила его дому № 53 по улице 20-го Партсъезда, стена которая обрушилась в прошлую пятницу.

В посте Фадина предложила разобрать всю ситуацию с домами без эмоций «по полочкам». Под ними депутат понимает как сам дом №53, где обрушилась стена, так и соседний дом-близнец №55. Она подчеркнула, что их капитальный ремонт, запланированный в 2018 году, постоянно сдвигался.

- По моему поручению администрация САО нашла компанию, которая взяла этот проблемный дом (20-го Партсъезда, 55) на обслуживание, подготовила проект реконструкции. Дом был признан аварийным, начала осыпаться стена дома, где находились душевые. Из-за аварийности дом в программу фонда капремонта не входил, и мы использовали резервный фонд и укрепили торцевые стены дома, — написала в посте экс-мэр.

Как пояснила Фадина, ремонтом дома №53 никто не стал заниматься, несмотря на наличие постановления областного суда, вынесенного в сентября 2021 года. Депутат в своем посте также отметила, что жители дома, где в минувшую пятницу обрушилась стена, неожиданно захотели, чтобы их дом получил статус аварийного.

- Мотивы ряда сторон понятны, а жильцов просто подговорили. Но, думаю, в этом разберутся силовики. Главное — есть решение суда: Фонд обязан провести ремонт этого дома, - написала Фадина.

Экс-мэр подчеркнула также, что в настоящее время признаны аварийным 658 многоквартирных домов, при этом только малая их часть будет отремонтирована по программе капитального ремонта до 2025 года.

Закончила свой пост Фадина тем, что еще в 2018 году можно было отремонтировать стены дома №53 на 20-го Партсъезда, и это было быстрее, чем если бы дом получил статус аварийного.

- Думаете, за этот бы период ничего бы не случилось? И кто тогда бы был виноват в том, что статус аварийного у дома есть, но он стоит в очереди? -, добавила к этому Фадина

Кроме того, депутат также сообщила в конце поста, что примет участие в доработке федерального законодательства, о котором на оперативном совещании заявил губернатор Омской области Александр Бурков. Работой над внесением изменений в законодательство Фадина займется в процессе работы в жилищной комиссии нижней палаты парламента.

Напомним, экс-мэр посещала аварийный дом трижды. Так, в 2019 году во время визита она упала в грязь возле него. Видео с падением градоначальницы моментально разлетелось в Сети.