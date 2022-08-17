В Омске на реконструкцию троллейбусного депо потратят 300 миллионов рублей

На реконструкцию троллейбусного депо на Ватутина по предварительным оценка выделят 300 миллионов рублей. Точная стоимость работ станет известно после проведения всех экспертиз и составления сметы проекта. Восстановление депо - одна из частей проекта по запуску 3 новых троллейбусных маршрутов, которые новые районы Левого берега с правым. Все работы планируют закончить до конца 2024 года.

– Нужно выполнить целый комплекс работ, необходимый для возобновления полноценного троллейбусного сообщения на Левом берегу, – сообщил исполняющий обязанности директора департамента транспорта Игорь Кожухов.

В дептрансе запланировали восстановить контактную сеть на территории депо, оборудование разворотных площадок, цеха для ремонта, гаражные и моечные боксы, диспетчерский пункт, оборудованный современными системами контроля на маршрутах движения и многое другое,

Напомним, в этом году Омская область получила инфраструктурный кредит на общую сумму в 3,9 миллиарда рублей, который будет потрачен развитие инфраструктуры на Левобережье, активно застраиваемом новые жилыми микрорайонами, в частности на запуск 3 новых троллейбусных маршрутов и восстановление контактной сети.