В центре Омска на месте частного сектора появится новый микрорайон

Накануне во время рабочей поездки по Центральному округу стройплощадку микрорайона «Северное сияние», возводимого на месте частного сектора в центре Омска, посетили губернатора региона Александр Бурков и мэр города Сергей Шелест.

Как рассказал в социальных сетях глава города, застройщик - предприниматель Шамил Шихмирзаев - планирует ввести в эксплуатацию 28 тысяч квадратных метров жилья, в строящемся микрорайоне также будут построены новые дороги и создана система ливневой канализации по улицы Осоавиахимовской: от улицы 1-й Северной до улицы 5-й Северной и улицы 3-й Северной, от улицы Орджоникидзе до улицы Герцена.

Сам микрорайон на данный момент расположен на месте частного в районе улиц Осоавиахимовской, Герцена, 1-й Северной и 5-й Северной.

Напомним, в рамках рабочей поездки по Центральному округу высокопоставленные чиновники также посетили городской поселок Биофабрика, где отметили двукратный рост населения и высокие темпы развития инфраструктуры в данном районе.