90 жителей Омской области, пострадавшие от майских пожаров, купили новое жилье

Омичам помогают оформлять документы и подбирать себе жилье. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

90 жителей региона, пострадавших от пожаров в мае, уже воспользовались выплатами регионального правительства и приобрели жилье. По решению губернатора Омской области Александра Буркова в регионе продолжается предоставление социальных выплат омичам, потерявших дома в пожарах 6 и 7 мая 2022 года. Погорельцам перечислено более 322,5 млн рублей из 360 млн выделенных.

- Всем семьям, подавшим документы на получение социальной выплаты, перечислены средства на спецсчета, – отметил руководитель департамента безопасности населения и территорий министерства региональной безопасности Омской области Юрий Хлебков. – 90 собственников приобрели готовое жилье.

Деньги получили 209 собственников из Азовского, Колосовского, Тарского, Любинского, Называевского, Омского, Саргатского, Тюкалинского муниципальных районов и города Омска.

Администрации районов оказывают поддержку и помощь в подборе и оценке домов. На приобретение жилья у омичей есть 6 месяцев с момента объявления ЧС. Выплаты можно направить и на строительство дома, но большинство погорельцев приобретают готовые.