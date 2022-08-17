В Омске мужчину осудили на 1,5 года колонии за торговлю контрафактным алкоголем и сигареты

Сметливый омич торговал контрафактом подальше от Омска в других районах области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне Первомайский районный суд вынес приговор по уголовному делу о хранении и сбыте контрафактной алкогольной и табачной продукции, фигурантом которого стал 33-летний омич. Ему грозит 1,6 лет лишения свободы и крупный штраф в размере 2,2 миллиона рублей.

Как установил суд, в период с января по май 2021 года омич скупал немаркированный алкоголь и табак, затем купленную продукцию складировал в арендованных гаражах в разных точках города для дальнейшего сбыта в районах Омской области.

– Впоследствии он перевозил на своем автомобиле продукцию, общая сумма которой составила более 1,7 млн рублей, в целях сбыта и розничной продажи лицам на территории Саргатского и Любинского районов. Также он осуществлял незаконный оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии на сумму более 480 тыс. рублей, – пояснили в омской прокуратуре.

Добавим, в гаражах предприимчивого торговца правоохранители обнаружили 2 тысячи бутылок контрафактного спиртного и 8 тысяч пачек сигарет разных марок. Всю эту продукцию омич сбывал по цене ниже рыночной.