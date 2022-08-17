Как минимум, третье: в Омске падение с самоката снова закончилось переломом черепа

Люди калечат себя, а правил и надзора все никак нет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне стало известно об очередном происшествии с электросамокатом , которое закончилось госпитализацией жителя Октябрьского округа.

Как сообщили в пресс-службе омской полиции, 32-летний омич упал с самоката на улице Масленникова. Пострадавшего доставили в больницу, где у мужчины были диагностированы открытая черепно-мозговая травма, перелом костей свода и основания череп, ушиб головного мозга. Информацию о ЧП правоохранительным органов передали сотрудники медучреждения. В настоящее время проводится проверка по факту данного происшествия.

Напомним, это уже не первый случай падения с самоката, закончившийся госпитализацией. Ранее 36-летний житель города врезался на этом транспортном средстве в бордюр, тогда падание закончилось переломом лицевых костей и пальцев.