Александр Бурков: Нам нужно связующее звено между исполнительной властью и населением

Александр Бурков завершил рабочую поездку в Центральный округ Омска. В рамках объезда глава региона оценил ход реализации на территории города приоритетных проектов и программ. Так с проектом комплексного благоустройства сектора индивидуальной жилой застройки его ознакомил депутат Омского горсовета Максим Астафьев.

В районе улиц Подгорной, Беломорстроя, Кузбасской, Депутатской было выполнено обустройство системы водоотведения на 6,6 млн рублей.

- Погода недавно ещё раз показала нам, как важно решить вопрос с высокими грунтовыми водами, особенно в частном секторе. Прокладкой ливневых канализаций в секторе индивидуальной жилой застройки необходимо заниматься и дальше, - подтвердил Астафьев. В прошлом году, после догазификации, здесь асфальтировали дороги сдали в эксплуатацию 17-этажный долгострой по улице Подгорная, 19.

После Бурков проинспектировал ход благоустройства «Городского сада» в границах улиц Броз Тито, Маркса, Короленко и Ленина. Работы идут в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

- Благоустройство Городского сада разбито на 2022 и 2023 годы. К первому сентября работы первой очереди должны быть завершены. На 100% выполнено обустройство цветников, заканчивают укладку плитки. Общая готовность объектов 1 очереди - 76%. Стоимость по контракту - 17 ,3 млн. рублей. Подрядчик ООО «ЗавГор». Вторая очередь будет запущена в 2023 году: это организация тематических детских и спортивных площадок, устройство зон для тихого отдыха, оранжереи и сада-лабиринта, - рассказала Наталья Астапчик, куратор «ЦЗПГ».

За преображение территории Горсада проголосовали омичи. При проектировании общественного пространства авторы отталкивались от близости расположения с ТЮЗом.

- Сейчас пообщался с жителями округа - мнения расходятся: кому-то нужна детская площадка, а кому-то - ещё одна парковая зона. Наталья Астапчик выступает в роли контролёра между жителями и администрацией города и округа. Она активно принимала участие в проекте по благоустройству сквера, подаренного городу компанией «РусКом», а теперь осуществляет контроль за большим, на несколько лет, комплексным проектом благоустройства территории по проспекту Маркса, где сейчас ведётся укладка тротуарной плитки, - отметил Александр Бурков по итогам осмотра площадки.

Губернатор подчеркнул, что Центральный округ имеет свои особенности. С одной стороны – центр города, главные магистрали, с другой стороны – удалённые территории, такие как посёлки Биофабрика, Загородный.

- Нам нужны люди, которые были бы всегда близки к нашим жителям, могли контролировать то, что делается в рамках нацпроектов или программ - городских и областных, — резюмировал губернатор. - Но заметьте, как из года в год больше омичей приходят и голосуют за выбор территории, Сегодня любая перспективная застройка должна включать социальные объекты, новые развязки, дороги, средства связи. Мы оказывались в ситуации, когда застраивались целые микрорайоны, где не было ни аптек, ни медицинских учреждений, ни полицейских участков. А люди не знали, куда везти ребёнка в школу, как отпустить его на улицу в новом микрорайоне, где нет освещения. Я с этим столкнулся в 2017 году. Чтобы таких ошибок нам не допускать, мы к проектам жилищной застройки комплексно подходим.