«Росводоканал Омск» провел второй субботник проекта «Сад Сибири»

Мероприятие в рамках волонтерского экологического проекта «Сад Сибири» состоялось на набережной Тухачевского в Омске 13 августа. От мусора был очищен участок набережной от улицы Фрунзе до улицы Кемеровской.

В субботнике вместе с сотрудниками «Росводоканал Омск» приняли участие активисты компании «Восток Сервис» и городские волонтеры. Сборная команда экодесанта собрала больше 40 больших мусорных мешков – а это более 9 кубометров мусора, которые погрузили трактором омского водоканала.

- Цель проекта «Сад Сибири» - повысить туристическую привлекательность города, составить интерактивную карту мест отдыха жителей у водоемов и привести их в порядок. Еще одна задача – вовлечь в проект и приобщить к бережному отношению к природе как можно больше омичей. Мы рады, что на второй субботник откликнулись молодые специалисты компании «Восток Сервис» и волонтеры-активисты. В этом году запланировано проведение еще одного масштабного субботника, на который мы позовем всех желающих, - рассказала руководитель проекта, менеджер по внутренним коммуникациям «Росводоканал Омск» Алия Русанова.

- Проект «Сад Сибири» - это вклад нашего предприятия в экологию города. Кроме различных волонтерских акций, которые в течение года проходят в водоканале, мы готовы вносить свой вклад в благоустройство городской среды и подтверждение тому второй субботник «Сад Сибири». Приглашаем горожан присоединиться к добровольческой инициативе нашей компании, - прокомментировал генеральный директор «Росводоканал Омск» Павел Козлов.

Напомним, первый субботник проекта «Сад Сибири» по уборке озера Чередовое молодые специалисты омского водоканала провели в июне. Тогда за несколько часов было собрано более 5 кубометров мусора. Кроме того, с помощью техники предприятия разровняли грунтовую дорогу вдоль озера. Сейчас на интерактивной карте проекта уже две территории в Омске – прибрежная полоса Чередового и набережная Тухачевского. Также отметим, что проект «Сад Сибири» реализуется в рамках корпоративного движения «Росводоканал Добро».