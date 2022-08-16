Молодежный актив ТГК-11 и Омск РТС в числе победителей соревнований по спортивно-туристскому многоборью

В минувшие выходные на базе отдыха «Сибиряк» состоялись соревнования по спортивно-туристскому многоборью на Кубок Федерации Омских Профсоюзов среди команд молодежных советов предприятий и организаций Омской области. ТГК-11 и Омск РТС представляла сборная, в которую вошли представители молодежных активов компаний. Всего в турслете приняли участие двенадцать команд.

Программа турслета включала два направления: спортивно-туристическое и конкурсное. Чтобы занять победные места, командам нужно было успешно выступить во всех категориях, оцениваемых жюри.

Сборная ТГК-11 и Омск РТС тщательно прошла этап подготовки. В свободное от работы время участники команды готовились к туристическому забегу и ориентированию на местности, тренировались со снаряжением. Ведь умелое использование всех атрибутов и приспособлений для туризма, в том числе экстремального, это залог успеха на этапах.

Конкурсная программа состояла из приветствия, туристической песни и конкурса бивуаков: жюри оценивало оформление и содержание палаточного лагеря. Здесь участники также провели тщательную подготовку, особенно для выполнения творческих заданий. Заранее была написана песня, придуман танец и подготовлены костюмы. Генеральная репетиция состоялась накануне уже в палаточном лагере.

- Турслет – это не просто развлекательное мероприятие, как многие думают, мы туда едем с четкими задачами – хорошо пробежать туртехнику и ориентирование, успешно выступить в конкурсной программе. Не могу сказать, что далось проще, а что сложнее, все ребята выкладывались на 100%. Думаю, самым сложным физически был для наших спортсменов спортивно-туристский забег – напряженные задания, сложный рельеф. Одна из команд-соперников не смогла преодолеть трассу, а наши ребята были первыми! - рассказала Полина Кондрахина, участник слета.

Как отметили участники, полоса препятствий для туристического забега была самой сложной за всю историю профсоюзного турслета. Некоторые ее этапы проходили на высоте, буквально под макушками сосен. Трасса проходила по пересеченной местности, были водные преграды, овраги, холмы.

- Такое яркое, интересно, насыщенное событиями мероприятие конечно привлекает участников, любителей туризма. В нашей команде есть и новички, и те, кто регулярно выезжает на такие конкурсы. Команду по туристической технике сформировали из ребят которые уже принимали участие на слете «Всероссийского электропрофсоюза», он прошел в июне этого года, там спортсмены показали хорошие результаты, - говорит капитан спортивной команды туристического слета Анатолий Клишев.

- Туристический слет — это мероприятие, которое потрясающе сплачивает коллектив. Природа, неформальная обстановка, общение, совместная подготовка и выступления, и, конечно, плечо товарища, на которое ты можешь положиться в спортивных состязаниях – иначе не победить. С турслета мы уезжаем с новыми друзьями, новым опытом и хорошим настроением, - дополнила Полина Кондрахина.

По итогам спортивно-туристского многоборья первое место заняла команда АО «ОНИИП». Сборная молодежного актива ТГК-11 и Омск РТС в честной борьбе немного уступила победителю и заняла на пьедестале почета победное второе место. Третьим стал коллектив ООО «Омсктехуглерод».