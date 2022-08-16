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Происшествия16 августа 2022 9:34

Омич хотел отпраздновать получение зарплаты, но лишился ее в пивном магазине

Потерянный кошелек «нашла» новая владелица
Наталья ВИРКУНЕН
Женщина не удержалась и присвоила кошелек с внушительной суммой себе.

Женщина не удержалась и присвоила кошелек с внушительной суммой себе.

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Накануне 28-летний житель Омска обратился в отдел полиции №11 с заявлением о краже. По словам пострадавшего, после визита в пивной магазин, мужчина вернулся домой и не обнаружил кошелька, в котором на тот момент находилось 25 тысяч рублей.

Как выяснили полицейские, посмотрев запись с камер видеонаблюдения в торговой точке, кошелек, действительно забытый мужчиной на кассе, забрала женщина - посетительница бара решила присвоить бесхозный бумажник. Подозреваемой в краже оказалась 40-летняя ранее судимая жительница Омска.

По словам омички, она не смогла удержаться от кражи - соблазн был слишком велик. Украденные денежные средства женщина со своим другом сразу же потратила на алкоголь и развлечения.

Добавим, на данный момент в отношении женщины заведено уголовное дело по статье «Кража».