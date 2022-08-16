Red Wings получила субсидии на региональные авиаперевозки от правительства Омской области

Фото: сайт Red Wings.

Авиакомпания Red Wings получила субсидию размеров 24,5 миллиона рублей от областного правительства на организацию прямых рейсов из Омска в другие города России.

Как сообщили в минтрансе региона, на конкурс на получение субсидий вовремя соответствующую заявку подала только Red Wings, которая его и выиграла. Выделенные компании средства позволят снизить стоимость авиабилетов для омичей и позволить им отправиться в несколько городов страны в удобное время - регулярность рейсов варьируется в зависимости от направления.

Авиакомпания выполняет шесть субсидируемых маршрутов воздушного транспорта:

- Екатеринбург – Омск – Екатеринбург;

- Иркутск – Омск – Иркутск;

- Казань – Омск – Казань;

- Омск – Махачкала – Омск;

- Минеральные воды – Омск – Минеральные воды;

- Самара – Омск – Самара.

При этом объем возможных субсидий составлял много больше - свыше 171 миллиона рублей.

Напомним, в настоящее время данная авиакомпания совершает рейсы в шесть городов России, среди которых Екатеринбург, Самара, Минеральные Воды, Казань, Махачкала и Иркутск.