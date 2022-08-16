Десятки тысяч омичей останутся без воды на два дня

Ремонтируют насосную станцию в КАО. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня вечером в 23:00 холодное и горячее водоснабжение отключат в тысячах жилых домов и административных зданий в Кировском и Советском округах Омска. Без воды омичи просидят до вечера среды.

Как пояснили в «ОмскВодоканале», массовое отключение воды связано с ремонтными работами на насосной станции «Кировская». Она обеспечивает половину потребностей города. Так, в Кировском округе без воды останутся жители 14 микрорайонов, в том числе, 11 и 12 микрорайоны, Звёздный, Солнечный, Кристалл, Рябиновка и др. Та же участь постигнет и жителей пригорода, а именно поселков Лузино, Береговой, Входной, Дружино, Горячий Ключ, Харино, Надеждино, Ключи, Николаевка и Ключи. В Советском округе без воды будут сидеть тысячи домов в Нефтяниках.

Добавим, ко всем 11 медицинским учреждениям, которые останутся без воды, будет доставляться вода в цистернах. Детские сады же из-за отключения водоснабжения и вовсе не будут работать.