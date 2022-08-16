Поворот с улицы Энтузиастов на улицу Химиков в Омске будет запрещен

Такое решение принято в связи с высокой аварийностью. Вот только бьются здесь долгие годы, а запрет приняли только сейчас. Фото: Андрей АБРАМОВ

С 17 августа, с завтрашнего дня, будет запрещен левый поворот на перекрестке улиц Энтузиастов и Химиков. Причина таких изменений - высокая аварийность на данном участке дороги. Также будут внесены изменения в работу светофора и установлен новый дорожный знак 5.15.1 «Направление движения по полосам».

Как пояснили в пресс-службе омской мэрии, работа светофора будет организована в три фазы: в первой фазе будет разрешено движение по улице Энтузиастов (прямо и направо) и проспекту Менделеева (во всех направлениях), во второй — по улице Химиков (во всех направлениях), третья фаза разрешает пешеходное движение во всех направлениях.

Кроме того, теперь разрешающий сигнал светофора при повороте налево с проспекта Менделеева будет длиться 7 секунд для автомобилей, которые завершают движение прямо и направо с улицы Энтузиастов. Эта мера поможет избежать конфликта со встречным транспортом.

Напомним, в прошлом году на данном участке произошло 5 ДТП, в результате которых пострадали 5 жителей города.