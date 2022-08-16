Губернатор Александр Бурков инспектирует самый крупный городской округ Омска

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Вместе с мэром Омска Сергеем Шелестом омский губернатор Бурков сегодня проверяет ход работ по федеральному нацпроекту, а также оценивает общую обстановку на местах в Центральном округе. Отметим, что территория ЦАО составляет свыше 100 кв км, и проживает свыше четверти миллиона горожан.

Первым делом глава региона посетил гимназию № 159 в Амурском поселке. Основное здание и бассейн построены в 1995 году. В прошлом учебном году здесь обучалось свыше 1000 юных омичей. В 2019 году в школе проведен капитальный ремонт на более чем 2 млн рублей. Затем отремонтировали крышу за 1,3 млн рублей, а после поменяли все окна.

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

- Это самая большая школа на территории микрорайона: 27 классов учатся в первую смену, 21 класс - во вторую, более 1200 учащихся, - сообщил губернатору депутат Омского городского Совета Юрий Арчибасов. - Помимо капремонта помещений и кровли, отремонтированы теплообменник, санузлы, автоматизированная система пожарной охраны. Все условия, чтобы дети полноценно учились.

В перспективе - обустроить территорию вокруг гимназии. Также депутат показал губернатору восстановленное освещение по улице Аносова (от улицы 4-я Челюскинцев до улицы 2-я Барнаульская) протяженностью 650 метров. Работы на сумму 850 тысяч рублей завершены АО «Омскэлектро» в мае этого года.

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

- По освещению - в этом году мы пытаемся ко многим социальным объектам его подвести, сделать в частном секторе, и роль депутата в этом неоценима, потому что вы собираете пожелания населения, – подметил Бурков.

После глава региона продолжил поездку визитом в отдаленный микрорайон «Загородный». Население растет. Вместе с председателем комитета по вопросам ЖКХ и транспорта Омского горсовета Аркадием Луневым губернатор прогулялся по скверу «Большие перемены». Несколько лет там велась реконструкция за счет муниципальных грантов, выигранных КТОС «Загородный» и общественного движения «Мы - Амур». Объем финансирования составил более 1,2 млн рублей.

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

- До 2015 года здесь была заброшенная территория, - продолжает Аркадий Лунев. - Благодаря неравнодушию жителей, оборудованы малые архитектурные формы, вымощены дорожки, завезена парковая мебель, обустроена детская площадка. Название «Большие перемены» сквер получил через конкурс среди школьников, именно они выбрали название.

Лунев познакомил главу региона с отреставрированным КДЦ «Импульс» - визитной карточкой микрорайона. В 2021 году здесь был проведен капитальный ремонт на общую сумму 2 млн рублей из муниципального бюджета. Заменили окна, отремонтировали служебные помещения, крыльцо. Дополнительно в 2022 году было выделено свыше 800 тысяч рублей на ремонт кровли.

- Люди не отрезаны от культурной жизни. Свой досуг здесь проводят и дети, и взрослые. Участники студий, кружков, любительских объединений, творческих коллективов. Жителям окраин такие пространства нужны как воздух, - отметил Лунев. В планах - устраивать киносеансы и создать музей.

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

- Мы с мэром обсуждали, что микрорайон должен стать точкой притяжения, по Генплану запланирована земля под жилищную застройку, - резюмировал губернатор.