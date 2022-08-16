Победители конкурса детских рисунков побывали на заводе по сортировке отходов

Фото: ООО "Магнит".

На днях региональный оператор провел не совсем обычную экскурсию на одном из своих мусоросортировочных заводов. В ней приняло участие всего три школьника. Чтобы попасть на завод они преодолели сотни километров: сначала переправились на пароме, затем несколько часов ехали на автомобиле.

Иван Ролев, Полина Кондратенко и Татьяна Соловьева - победители детского конкурса рисунков «Раздельный сбор отходов глазами детей», который региональный оператор проводил в апреле этого года.

В селе Новоягодное, где они живут, коммунальная услуга «обращение с ТКО» пока не оказывается, так как попасть туда можно лишь на вертолете или переправившись на пароме.

Два года назад поселковая администрация закупила контейнеры для мусора, но они так и стоят пока пустые в конце деревни. Отходы вся деревня свозит в большую яму, которая источает не самые приятные ароматы.

Несмотря на это, школьники мечтают, что когда-нибудь в их деревню приедет мусоровоз и появится раздельный сбор мусора. Свои мечты на бумаге.

Напомним, что в апреле этого года региональный оператор по обращению с ТКО «Магнит» объявил конкурс детских рисунков «Раздельный сбор отходов глазами детей». В нем приняли участие более полусотни юных омичей в возрасте от 4 до 14 лет. Однако на подведение итогов и награждение попасть смогли не все.

«Когда узнали, что нет возможности приехать на награждение решили сделать ребятам небольшой подарок - организовали экскурсию в Омск на один из наших заводов. Родители школьников поддержали нашу идею и на днях юные художники смогли побывать в Омске и посмотреть, как на заводе происходит отбор полезных фракций», - рассказывает гендиректор омского регоператора Карен Егоян.

Фото: ООО "Магнит".

Кто сортирует отходы, какие виды сырья отбирают на заводе, как они готовятся к отправке на переработку и что из них потом производят – об этом и не только в рамках ознакомительного визита на мусоросортировочный завод рассказал ребятам Карен Грачьевич.

Сопровождала детей в поездке специалист Молодежного центр Знаменского района Наталья Солтан, она рассказала, что тема экологического воспитания одна из самых востребованных сегодня в школе. Ребята не просто мечтают о том, что когда-нибудь в их селе будет раздельный сбор мусора, но и пишут на эту тему рефераты, доклады.

«Для детей экскурсия на завод – это уникальная возможность познакомиться изнутри с работой мусоросортировочного завода. О своих впечатлениях они расскажут одноклассникам. Оказавшись здесь, особенно остро понимаешь, что сегодня мы живем в век потребления, производим огромное количество мусора и обращаться с ним как раньше – просто сваливать в кучу, которая разлагается сотни лет уже нельзя. Нужно искать новые способ и сортировка мусора с последующей переработкой, на мой взгляд самое экологичное решение проблемы», - уверена Наталья Солтан.

По окончании экскурсии заслуженные подарки детям вручили председатель регионального отделения Всероссийского общества охраны природы Анатолий Соловьев и замминистра природных ресурсов и экологии Омской области Александр Сердюков.