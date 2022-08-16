«Я офигеваю»: Боец Шлеменко высказался об обрушении омской пятиэтажки

Фото: стоп-кадр YouTube.

Омский боей Александр Шлеменко дал интервью специализированному изданию «Спорт экспресс», где однозначно высказался о том, что обрушение многоквартирного дома в городе-миллионнике недопустимо.

- Да я тоже офигеваю! Ты пойми, ко мне приезжают, я снимаю дома. Я со стороны сейчас смотрю на дом, где я вырос, вообще на микрорайоны из панельных девятиэтажек, и я в шоке, где мы росли. Это же просто жесть, понимаешь? И как в такой богатейшей стране такая вот инфраструктура? А почему я могу так сказать? Потому что я был в других странах, и я видел альтернативу, понимаешь? А когда ты видишь альтернативу, ты просто офигеваешь. Я не спорю, я офигеваю. Но, опять же, нам нужно делать вместе совместными усилиями нашу жизнь лучше. Я же согласен с вами на 100 процентов, что у нас до фига проблем, - вот полная его речь о происшествии.

Также спортсмен подметил, что не вникал в вопрос глубоко, но уверен, что виновных и ответственных найдут.