Омский СибАДИ будет восстанавливать обгоревший памятник

Фото: vuzopedia.ru.

Вечером 14 августа прохожим было замечено задымление и возгорание макета автомобиля на постаменте у второго корпуса университета СибАДИ. Пожарные расчеты прибыли на место происшествия очень быстро и потушили пожар. При этом так называемый памятник войнам – автомобилистам номеклатурно таковым не является, не носит статуса охраняемого объекта или памятника. В результате горения были внешне повреждены доски, из которых сколочен кузов автомобиля, они покрылись копотью, обгорела краска. Специалисты хозяйственных служб СибАДИ уже приступили к восстановительным работам – кузов очищен от мусора, будут зачищены и зашкурены доски и восстановлено лакокрасочное покрытие. Макет автомобиля вернется в исходное состояние.

- Макет автомобиля на постаменте появился у второго корпуса СибАДИ 31 октября 1980 года. Автомобиль был выбран не случайно, модели ЗИС-5, во время войны получившие прозвище «Захар», послужили делу Победы не меньше известных танков Т-34, они служили на фронте и в тылу. Идея поставить на постамент автомобиль военных лет пришла инициативной группе института в год подготовки к 35-летию Победы. В срок празднования не уложились, т.к. найти в хорошем состоянии автомобиль в Омской области не смогли. Помог Алтайский край, в селе Поспелиха был найден соответствующий автомобиль, представители института проследовали за ним. ЗИС-5 был приведен в порядок и на своем ходу за 2 суток приехал в Омск, - сообщили в пресс-службе института.

Кроме того, в постаменте замурована капсула времени с именами первокурсников 1980 года и посланием в будущее к студентам 2030 года.