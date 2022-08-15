В субботу из Иртыша спасли тонувшую омичку

Фото: МЧС России по Омской области.

В МЧС регона расскаазли, как в субботу была спасена на Иртыше тонувшая девушка. Беспомощной, на плавредстве, ее заметили спасатели посреди Иртыша.

- Оперативно подплыв к нему с наветренной стороны, инспекторы поняли, что плавательное средство вместе с девушкой сильное течение уносит на середину Иртыша, к надувной доске для плавания она прицеплена шнуром (лишем). С помощью спасательного круга ее подняли на борт катера и доставили на берег. Там омичка рассказала, что сильный порыв ветра перевернул доску, и пострадавшая оказалась в воде, а подняться на плавательное средство самостоятельно уже не смогла. От медицинской помощи девушка отказалась, - рассказал подробности происшествия старший госинспектор Центра ГИМС Сергей Лазаренко.

Спасатели предупреждают, что если погода в городе ветреная, стоит отказаться от развлечений на воде - это может печально закончиться.