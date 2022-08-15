В Омске сотрудница шинного завода выиграла в лотерею 1 миллион рублей

Людмила хочет потратить выигрыш на отдых. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пресс-служба лотерейной компании сообщила, что накануне работница шинного завода из Омска выиграла в лотерею 1 миллион рублей. При этом несколько лет подряд Людмила Новикова приобретала билеты с датами, которые напоминают ей о близких, а в последнее перестала выбирать и покупала первые попавшиеся. Наконец, билет 1438 тиража оказался счастливым.

- В воскресенье муж купил щуку. Принес домой и начал её готовить, а мы с сыном ходили рядом. Внезапно я вспомнила про розыгрыш, зашла в личный кабинет и оцепенела. Семья мне не поверила. Я кричала и смеялась от радости, — пояснила Людмила. Женщина настолько привыкла ничего не выигрывать, что вообще еле вспомнила про купленные билеты. Весь выигрыш женщина планирует потратить на заграничный отдых.

Отметим, что с 2014 года все лотереи в России государственные, проходят под присмотром минфина РФ и минспорта РФ, и госнадзором ФНС России.