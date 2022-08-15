Александр Бурков: пострадавших в беде не бросим

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Сегодня губернатору Буркову отчитывались руководители профильных ведомств о ЧП с обрушением дома и дальнейшей работе.

- Мы опять видим картину перекладывания ответственности с одного органа власти на другой. Но жилой-то фонд не должен быть брошенным от того, что все обложились бумажками, будь то госжилинспекция, фонд капремонта или главы муниципалитетов, которые не видят в каком состоянии на их территории находится объект. Это характеризует подходы к работе, — высказался Александр Бурков. — Поэтому поручаю провести служебную проверку. Виновных нужно привлекать к ответственности. В течение недели служебная проверка должна быть закончена.

Мэру Омска Сергею Шелесту поручено в этот срок провести полную ревизию состояния жилищного фонда. С результатами инвентаризации и расчётами необходимого объёма финансирования регион будет добиваться выделения федеральных средств по программе расселения ветхого и аварийного фонда.

- Пострадавших мы в беде не бросим. Механизмы помощи для людей, оставшихся без крова, обсудим на ближайшем заседании облкомиссии по ЧС. С проблемой ветхого жилья сталкиваются во всех регионах: здания изнашиваются гораздо быстрее, чем происходит расселение. Необходимо выходить с инициативами на федеральный уровень, — подчеркнул Александр Бурков.