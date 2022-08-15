За полгода налогоплательщики пополнили бюджет Омской области на 51 миллиард рублей

Налоговые поступления растут зап счет высокой стоимости нефти и, соответственно, высокой прибыли нефтекомпаний. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным специалистов омского управления федеральной налоговой службы, в консолидированный бюджет региона было перечислено 51,3 миллиарда рублей в виде налогов и сборов. По сравнению с результатами за аналогичный период прошлого года эта цифра увеличилась на 6,3 миллиарда рублей (14%).

– Основная доля доходов консолидированного бюджета Омской области сформирована за счет платежей по налогу на доходы физических лиц – 19,6 млрд рублей и налогу на прибыль – 16,7 млрд рублей, что составляет, соответственно, 38,2 и 32,5 % от общей суммы поступлений в консолидированный бюджет Омской области, – пояснили в ведомстве.

Отметим, что также за последние полгода почти на 23 миллиарда рублей (18%) выросли поступления в федеральный консолидированный бюджет Российской Федерации от налогоплательщиков региона.